В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с Россией с 10 апреля

Террористическая организация "Луганская народная республика" приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские интернет-ресурсы.
Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении будет действовать "до отмены режима повышенной готовности".
Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные автобусы, а также такси и легковые автомобили на заказ.
Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО), направляющихся в пункты получения российских паспортов.
"Власти" "ЛНР" заявляют о шести случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Утверждается, что один пациент уже выздоровел и выписан из больницы, еще пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений. Более 200 человек находятся на обсервации в больницах с подозрением на Covid-19.
Как сообщалось, с 23 марта "ЛНР" закрыла въезд на оккупированную территорию из Украины.