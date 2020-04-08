Пять стран ЕС раскритиковали Россию за невыполнение резолюции Совбеза ООН

Пять влиятельных европейских стран упрекнули Россию в невыполнении ею резолюции Совета безопасности ООН о полном взаимодействии с международным расследованием по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком" .

Об этом говорится в совместном заявлении Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши, передает Укринформ.

"Досадно, что российские власти до сих пор не сотрудничают в полной мере с независимым расследованием JIT (Совместной следственной группы - ред.). В то время как уголовное расследование JIT продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", - подчеркивается в документе.

При этом отмечается, что начало уголовного судебного разбирательства 9 марта в Гаагском окружном суде "стало важной вехой для установления правды и справедливости для жертв и их семей, а также к привлечению к ответственности лиц, ответственных за сбитый рейс MH17".

В то же время, пять стран приветствовали в совместном заявлении работу голландской судебной власти. "Мы выражаем полную уверенность в их независимости, непредвзятости и профессионализме", - подчеркивается в документе.

Дело о крушении "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, суд начал рассматривать 9 марта.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). Они лично не нажимали на кнопку пуска ракеты "Бук", которая попала в самолет, но участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

23 марта суд по MH17 ушел на перерыв до лета из-за пандемии коронавируса.

1 апреля нидерландские СМИ сообщили, что возглавлявший следствие в деле катастрофы MH17 генпрокурор Нидерландов уволился из прокуратуры и возглавит полицию Роттердама.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Как сообщалось, почти шесть лет тому назад, 17 июля 2014 года, был сбит пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Как установило международное расследование, его сбила ракета российской системы ПВО "Бук", которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В судебном комплексе "Схипхол" в Гааге 9, 10, 23 марта 2020 года состоялись первые судебные заседания по делу МН17.