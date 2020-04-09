​"Слуги" продолжают воевать с регионами и забрали из бюджета субвенцию на 2 млрд грн, - Геращенко

Команда "Европейской Солидарности" встала на защиту финансирования регионов из государственного бюджета, на которые возложена основная нагрузка по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует пресс-служба "ЕС".

"Идет битва за перераспределение бюджета: именно поэтому переносится внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно было состояться в пятницу, но соберется, дай Бог, в понедельник. "Слуги" продолжают воевать с регионами и полностью забрали из бюджета субвенцию на развитие ОТО, а это 2 млрд 100 млн грн. Мы категорически против такого подхода к развитию бюджета, и мы будем требовать вернуть эти средства. Так же нам удалось сохранить частично те финансы, которые были заложены на проведение местных выборов. Напомню, что "слуги" полностью забирали эту строку, грубо нарушая Конституцию", - сказала Геращенко.

Она отметила, что пока не удалось отстоять культуру и образование и уменьшить финансирование силовых структур.

"Вот "Слуги" забирают средства с образования, культуры. Интересно, кстати, как они относятся к регионам. Из Львова забирают определенную часть и перебрасывают на другие регионы - с ремонта дорог, ремонта театров. Не любят они Львов, что тут поделаешь. Но кого "Слуги" любят? СБУ и министерство внутренних дел. Это у нас такая "государство в государстве", и оттуда в условиях жесткой экономии государственных средств не забирают - пока ни копейки", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что фракция "Европейская Солидарность" поддерживает выделение дополнительных средств пограничникам.

"Что мы поддерживаем, это то, что 200 млн добавляют пограничникам. Это правильно, сегодня на украинских пограничников приходится львиная доля нагрузки по защите наших границ вместе с украинской армией. Так же как и украинские медики. Поэтому очень важно, что уже новый министр финансов Марченко учел в том числе и наши предложения по усилению социальной защиты медиков", - сказала Геращенко.