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В Раду внесен законопроект о перезагрузке Офиса Омбудсмена

В Раду внесен законопроект о перезагрузке Офиса Омбудсмена
Фото: rada.gov.ua

Депутат Тарас Тарасенко («Слуга народа») предлагает парламенту усилить роль Уполномоченного по правам человека, прекратить полномочия Денисовой и провести новый конкурс на эту должность.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

Депутат сообщил, что 7 апреля зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

«Заключительными положениями предусматривается, что вместе со вступлением в силу данного законопроекта, полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются автоматически, а конкурс будет проходить по новой процедуре», - сказал Тарасенко.

Согласно законопроекту, кандидатом в Омбудсмены не может быть человек, который последние 5 лет работал в органах СБУ, прокуратуры и полиции.

По мнению Тарасенко Омбудсменом должен быть представитель правозащитной среды либо профессиональный адвокат.

«То есть человек, который понимает, что такое право, права человека, понимает проблемные точки и является хорошим менеджером, который может обеспечить функционирование Офиса Омбудсмена», - отметил Тарасенко.

По словам автора законопроекта, он предусматривает порядок выдвижения и назначения кандидатов на должность Уполномоченного с соблюдением принципа прозрачности с привлечением ведущих правозащитных организаций и «обеспечение избрания Уполномоченного без договоренностей».

«Если проанализировать ситуацию с избранием действующего Уполномоченного, то там были нюансы относительно регламента и самого закона об Уполномоченном. В одном документе открытое голосование, а в другом - закрытое. Существует юридическая коллизия, которую необходимо решить», - сообщил нардеп.

Парламентарий рассказал, что законопроект предусматривает четкий перечень государственных органов, деятельность которых не будет создавать предмет индивидуальной жалобы к Уполномоченному.

«Уполномоченный будет наделен правом создавать региональные представительства. Нужно усилить его роль в этом направлении. Также законопроект предусматривает нормы, которые бы гарантировали надлежащее финансирование деятельности Уполномоченного. Кроме того, предусматриваются отдельные условия относительно деятельности Уполномоченного в период вооруженного конфликта, чтобы он имел полномочия действовать более эффективно», - поведал Тарасенко.

Депутат не смог спрогнозировать, будет ли принят этот законопроект, поскольку это зависит от воли всего парламента.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос актуальности данного законопроекта никак не связан с пандемией коронавируса и ограничением прав человека, потому что он разрабатывался не сегодня.

«Необходимо усилить роль Омбудсмена в обеспечении прав граждан Украины», - резюмировал Тарасенко.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская считает, что руководство Офиса Омбудсмена нужно менять, так как оно не защищает права и свободы украинцев на должном уровне, также как и нардеп Ирина Верещук убеждена, что руководство офиса Уполномоченного Верховной Радой по правам человека, нужно менять.

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