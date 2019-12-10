"Языковой омбудсмен" приступит к обязанностям до июня 2020

Сейчас у Татьяны Монаховой нет ни команды, ни помещения для офиса.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова сообщила, что приступит к выполнению своих обязанностей через 6 месяцев со дня назначения. Об этом она рассказала на своей первой пресс-конференции, сегодня, 10 декабря.

"Я де-юре вступаю в полномочия только через 6 месяцев с момента назначения. Первые полгода надо запускать юридическую машину защиты украинского языка", - сказала она.

Монахова отметила, что на данный момент нет ни штатного расписания, ни команды, которая приступила бы к обязанностям, ни помещения офиса омбудсмена, поэтому первым заданием она отметила создание секретариата.

По словам языкового омбудсмена, при секретариате будут созданы юридический и лингвистический отделы. "Должен быть отдел лингвистической экспертизы для выяснения, унижает ли то или иное высказывание государственный язык в публичной плоскости", - подчеркнула она.

Монахова также сообщила, что будут созданы официальные страницы офиса уполномоченного по защите госязыка в социальных сетях, а также Telegram-канал. Омбудсмен анонсировала создание при секретариате так называемой общественной коллегии, где будут сосредоточены активисты по защите государственного языка, писатели, лидеры мнений и все неравнодушные для проведения дискуссий, обсуждений и внесения предложений.

Кроме того, Монахова заявила, что на сегодня она не планирует инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементацию.

"Нам сейчас необходимо запустить этот закон, необходимо начать юридическую защиту государственного языка. Понятно, что к каждому закону можно присмотреться, сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс не запустим", - отметила она.

В то же время, Монахова сообщила, что со временем будет отслеживаться исполнение и эффективность реализации закона, и возможно позже будут корректировки и уточнения.

Напомним, Кабмин назначил Татьяну Монахову на должность омбусдмена по защите госязыка 27 ноября 2019 года. Ее выбирали из трех кандидатов, которых передоставили уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры. Монахова была кандидатом от Минкультуры.