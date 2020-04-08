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Обмен пленными состоится не позднее Пасхи, - Офис президента

Переговоры ТКГ в Минске прошли по инициативе украиснкой стороны.

Обмен пленными состоится не позднее Пасхи, - Офис президента
Фото: EPA/UPG

В среду, 8 апреля, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе провела переговоры в формате видеоконференции.

Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента Украины.

"В ходе видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

"Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - подчеркивают в Офисе президента.

В ходе видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

На брифинге о результатах переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время Украина вернет всех удерживаемых граждан из ОРДЛО.

Отметим, что в 2020 христиане западного обряда (католики и протестанты) отмечают Пасху 12 апреля, православные - 19 апреля.

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