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Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений

В Офисе президента состоялась встреча главы государства и главы Украинской греко-католической церкви.

пообещал "дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую"

Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Фото: http://ugcc.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви по итогам встречи глав государства и УГКЦ, которая 6 апреля прошла в Офисе президента.

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе президента.

"В центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника - Пасхи. Президент отметил активную роль УГКЦ в противодействии распространению этой смертельно опасной болезни", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в украинском обществе. Поэтому на данный момент на церквях лежит большая ответственность.

Блаженнейший Святослав поблагодарил Зеленского за оценку усилий УГКЦ в противодействии распространению коронавируса.

Отдельно глава УГКЦ попросил президента поддерживать "Суспильне мовлення", он отметил роль Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ее центральных и региональных телевизионных, цифровых и радиоплатформ для распространения трансляций пасхальных богослужений по всей Украине.

"В завершение встречи обе стороны согласовали формат сотрудничества между церковными и государственными органами в различных областях Украины и обменялись пожеланиями веселых праздников Пасхи Господней и хорошего здоровья", - сообщает пресс-служба УГКЦ.

Напомним, Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.

Киевская митрополия сообщила, что ведет диалог с властями относительно "выполнения требований карантина способом, который не будет предусматривать полного прекращения богослужений".

Ранее в Православной церкви Украины заявили о намерении принимать решение о праздновании Пасхи "по мере приближения соответствующего времени."

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