Из-за политического лоббизма ДТЭКа биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в ​​Европе, - экс-депутат

Ринат Ахметов только благодаря мартовском росту цены на электроэнергию "отбил" всю сумму, которую выделял на борьбу с коронавирусом, - пишет народный депутат VIII созыва Верховной Рады Виктория Войцицкая в своей колонке на "Экономической правде".

«Государственное предприятие "Оператор рынка" опубликовало сегодня данные по цене электроэнергии за март: в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины цена электроэнергии в марте выросла на 11,24%. В последние дни марта на "рынке на сутки вперед" цена прыгнула на 22%. А относительно средней цены февраля такой рост составил до 37%. И это в то время, когда в Европе цены на электроэнергию снижались», - отмечает экс-депутат.

«На сегодня в Украине на "рынке на сутки вперед" цена электроэнергии на 35-135% выше, чем в соседних европейских странах. Еще более показательна ситуация в странах северной Европы, в зоне так называемого Nord Pool. По сравнению с североевропейскими странами цены в Украине выше на 700-900%!

Таким образом, агрессивный политический лоббизм ДТЭКа Ахметова снова принес ожидаемые и логические результаты: биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в Европе, а может и во всем мире. Первыми это на себе почувствуют небытовые потребители: школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, заводы, фабрики и т.д. Это означает инфляцию, подорожание всех товаров и услуг, снижение конкурентоспособности украинской экономики на внешних рынках. Со временем такое повышение тарифов, безусловно, докатится и до населения", - прогнозирует бывший народный депутат.