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Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"

Информацию о назначении подтвердили источники в Минэнергетики и компании ДТЭК.

Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
Игорь Маслов
Фото: https://most-dnepr.info

Игорь Маслов, который долгое время занимал руководящие должности в компаниях Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на источники в Министерстве энергетики и ДТЭК.

"В пятницу [3 апреля] Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра участвовал в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина [и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины]", - рассказал источник в министерстве.

Информацию о назначении Маслова также подтвердили источники в компании ДТЭК. Однако официально в ДТЭК не ответили, отметив, что он не работает в компании с февраля 2019 года. 

С самым Масловым журналистам связаться не удалось.

В Кабмине пообещали прокомментировать назначение позже.

По данным журналистов, Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга Рината Ахметова, начиная с 2000-х годов. В 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем с 2005 по 2007 - в корпорации ДТЭК.

С 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах - руководителем офиса по стратегическим проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах - исполнял обязанности генерального директора ОАО " ДТЭК Крымэнерго ". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь", "Киевэнерго".

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