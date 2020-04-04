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"Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами"

Проект передан на рассмотрение руководству Рады.

"Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами"
Сергей Кузьминых
Фото: censor.net.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 апреля.

Кузьминых предлагает упростить законодательство и усовершенствовать действующие нормы "с целью избежания наказания виновными лицами и разгрузки судебных органов".

Отмечается, что проект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Сергей Кузьминых избран народным депутатом 9 созыва по 67 мажоритарному округу Житомирской области. Входит в комитет по вопросам здоровья нации.

Напомним, из-за распространения COVID-19 в тюрьмах США и Франции начали выпускать заключенных.

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