Фонд Рината Ахметова передал Минздраву 300 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

Фонд Рината Ахметова передал Министерству здравоохранения Украины 300 тысяч экспресс-тестов для диагностирования COVID-19. Это вклад в Стабилизационный фонд, созданный Президентом для борьбы с коронавирусом. На сегодня экспресс-тестирование является самым быстрым способом выявления заболевания и необходимо для сдерживания эпидемии.

«Когда весь мир и Украина столкнулись с угрозой распространения коронавируса, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на опасность эпидемии. В кратчайшие сроки мы закупили спецоборудование и средства защиты для медиков. Сегодня Фонд передает Украине 300 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Эти тесты передаются в государственные больницы по всей стране. Они должны быть использованы совершенно бесплатно. Это тесты для первичной диагностики. Они помогут быстро диагностировать вирус и изолировать его носителей, чтобы предотвратить распространение эпидемии», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она добавила, что Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для помощи стране он объединил все ресурсы: благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM. В частности, ещё будут приобретены как минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

«Это была отдельная, сложная задача. Ведь сейчас порядка 200 стран также заинтересованы в такой медтехнике, поставщиков приходится искать по всему миру. Фонд с этой задачей справился – контракты подписаны. Теперь не менее сложная задача – доставить партиями эти ИВЛ в Украину. Фонд над этой задачей активно работает», – отметила Наталья Емченко.

Публичное тестирование на коронавирус прошел ассистент главного тренера и амбассадор футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна.

«300 000 тестов – большая помощь всей Украине от Рината Ахметова. Я уверен, что люди это видят и ценят. Сегодня существует тактика борьбы с коронавирусом, и тесты – это часть тактики. Больше тестов – больше будет известно, на какой стадии распространения вирус. Но тактика не работает без дисциплины. Поэтому дисциплина на сегодняшний день – самое важное. Я сделал тест, потому что я очень дисциплинированный человек, как и моя семья. Мы делаем все, что говорят врачи. Это правило, с которым легко победить коронавирус», – сказал Дарио Срна.

Он также призвал всех украинцев строго соблюдать карантин.

Принимая сертификат о передаче 300 000 экспресс-тестов в качестве благотворительной помощи, и.о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Игорь Кузин сказал:

«Для нас очень важно, что Фонд Рината Ахметова помогает постоянно и предоставляет необходимую стране техническую помощь, самую важную в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Быстрые тесты будут распределены по ключевым регионам. Это будет почти пропорционально, чтобы врачи имели возможность быстро принимать эффективные эпидемиологические решения. Спасибо большое».

Президент ассоциации врачей-анестезиологов, доктор медицинский наук Сергей Дубров рассказал, как работают тесты, переданные Фондом Рината Ахметова:

«Для прохождения теста нужно всего 15 минут. Берут кровь из вены, капают на планшетку теста – и через 15 минут можно оценить результат. Эти тесты высокоэффективны, они не такие, как те, из-за которых был шум в Испании. Там был другой метод диагностики – по антигенам. В этих тестах – по антителам-иммуноглобулинам и очень высокая чувствительность. Они помогут правильно сортировать пациентов при госпитализации и тем самым уменьшить количество внутригоспитальных заражений. 300 000 тестов от Фонда Рината Ахметова – это колоссальная помощь Украине».

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В этих больницах, в Полтаве и Ровно, также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательный сериал для педагогов «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он позволяет освоить все доступные алгоритмы, которые помогут выстроить правильную и эффективную работу с учениками и родителями в период карантина. Цикл видеокурсов размещен на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала Украина – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман.