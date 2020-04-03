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За нарушение самоизоляции в Украине выписали более 150 админпротоколов

Полицейские общаются с гражданами по телефону, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.

За нарушение самоизоляции в Украине выписали более 150 админпротоколов
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

В Украине полицейские составили 153 админпротокола за нарушение режима самоизоляции: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Всего за нарушение правил карантина на территории страны составлено 3566 административных протоколов. По результатам рассмотрения их судами, были наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. гривен.

"С начала проведения карантинных мероприятий полиция контролирует соблюдение установленных ограничений. Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлен 3566. Также начато 44 уголовных производств по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.

Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители вместе с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

Напомним, сегодня Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретил выходить на улицу без документов. Также были усилены некоторые ограничения. При этом от обязательной 14-дневной обсервации после возвращения из-за границы освободили дипломатов и водителей грузовых автомобилей.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики. В конце месяца, возможно, трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

Ранее Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина.

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