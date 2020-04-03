В Киеве на территории Гидропарка напали на съемочные группы двух телеканалов во время подготовки ими репортажей о соблюдении киевлянами запрета на посещение парков во время карантина. Правоохранители открыли два уголовные производства.

По данным прокуратуры Киева, предварительно установлено, что во время съемок один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился из-за замечания журналистов о том, что он нарушает карантин. Затем он напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

Через некоторое время на эту спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали снимать репортаж на ту же тему. На них напал другой неизвестный мужчина, применив физическую силу к журналистке и повредив съемочную технику.

В результате столкновений телесные повреждения получили двое журналистов и оператор. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших. Сейчас правоохранители пытаются их задержать.

По фактам инцидентов начали два уголовных производства. Первое - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Второе - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Нападающим грозит до 3 лет лишения свободы, а за угрозы или насилие - до 5 лет тюрьмы.