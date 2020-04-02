СБУ разоблачила чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.

Он является госслужащим категории "А", то есть принадлежит к высшему корпусу государственной службы, уточнили в пресс-службе СБУ. Он копировал и пересылал по электронной почте неустановленным лицам секретный документ.

"Он касается комплекса мер Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти относительно защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Своими действиями чиновник нанес урон суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Фото: ssu.gov.ua

2 апреля в его рабочем кабинете и по месту проживания провели обыски. Изъят мобильный телефон и планшет, в которых обнаружен пересланный секретный документ и другие служебные документы.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что согласно с законом "О государственной службе", госслужащими категории "А" являются:

руководитель Аппарата парламента и его заместители;

руководитель аппарата постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом;

государственный секретарь Кабмина и его заместители, государственные секретари министерств;

руководители центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместители;

руководители аппаратов КС, Верховного суда, высших специализированных судов, их заместители, руководители секретариатов ВСП, ВККСУ и их заместители, глава Государственной судебной администрации и его заместители;

руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины и их заместители.

Имени и должности фигуранта дела в СБУ не разгласили.

Напомним, 4 февраля следователи территориального управления ГБР в Киеве задержали чиновника секретариата Кабинета министров при получении 2 млн гривен взятки от представителя строительного бизнеса.

Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый, - 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.