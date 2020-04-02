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​Херсон закрывают на карантин после первого подтвержденного случая COVID-19

На въездах и выездах из города установят пять блокпостов.

​Херсон закрывают на карантин после первого подтвержденного случая COVID-19
Фото: kherson.net.ua

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины, в связи с этим город закрывается на карантин.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель городского головы Игорь Козаков.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавирус. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", - сказал он.

По словам Козакова, семью больного отправили на обсервацию. Также изолировали врачей, контактировавших с ним. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

Кроме того, по его словам, в полночь со среды на четверг город закрывают на карантин. На въездах и выездах из города установят пять блокпостов. Херсонцев просят оставаться дома и сохранять спокойствие.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил о трех новых случаях COVID-19, один из которых оказался летальным.

"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - написал Гусев в фейсбуке.

Кто именно стал жертвой заболевания, он не уточнил.

Напомним, ранее в Херсоне на карантин поместили бригаду скорой помощи.

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