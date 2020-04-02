Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
ГлавнаяОбществоЖизнь

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь модернизированных БМП

Вторую неделю предприятие работает в особом режиме в связи с карантином.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь модернизированных БМП
БМП
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны семь отремонтированных и модернизированных боевых машин пехоты (БМП), из них пять единиц БМП-1 и две - БМП-2.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты возобновили боеспособность всех систем и агрегатов БМП, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и тому подобное.

Ремонтные работы осуществлены в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на два года.

"Уже вторую неделю мы работаем в особом режиме в связи с карантином и режимом чрезвычайной ситуации в стране. Как и на других предприятиях "Укроборонпрома", на ЖБТЗ действует строгий режим соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, работники завода обеспечены средствами личной защиты, ведем постоянное информирование о том, как снизить риски заболевания коронавирус. Ради сохранение здоровья работников, сейчас привлекаются только те специалисты, которые являются критически важными на своих участках", - отметил директор ЖБТЗ Алексей Жуковец.

Он подчеркнул, что даже в условиях карантина предприятие вовремя выполнило свои обязательства.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, в декабре прошлого года "Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также