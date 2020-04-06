Милованов вернулся в Киевскую школу экономики

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объявил о возвращении на должность президента Киевской школы экономики.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Я верю, что Украина может измениться через развитие просвещения, образования и науки. Основой развитого общества является принятие решений на основе фактов и данных. В демократии избиратель может принимать правильные решения, если у него есть правдивая информация и он (она) может независимо и критически ее интерпретировать. В экономике страна становится успешной, когда правительство принимает обоснованные решения на основе научных знаний. Именно поэтому, я хочу развивать в Украине экономическое просвещение, науку и образование", - написал Милованов.

Бывший министр сообщил, что намерен сосредоточиться на поиске финансирования для КШЕ и публичных коммуникаций, которые "увеличат влияние исследований и прорыночной позиции школы в обществе".

Милованов вернулся на должность президента КШЕ с 6 апреля. Его предшественница Наталья Шаповал продолжит работу как глава KSE Institute.

Напомним, что Милованов был министром экономики с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года.