Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Зеленский раскритиковал Новую таможню Нефьодова
Зеленский раскритиковал Новую таможню Нефьодова
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
ГлавнаяПолитика

Милованов назвал причины отказа от поста министра в новом Кабмине

Экс-министр сослался на смену подходов власти и выразил надежду на продолжение реформ.

Милованов назвал причины отказа от поста министра в новом Кабмине
Фото: Макс Требухов

Экс-министр экономразвития Тимофей Милованов объяснил причины отказа от поста министра сельского хозяйства в новом правительстве.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

По словам Милованова, он и его команда приходили в Кабмин с "жестким видением того, что должен делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках и как достичь результатов, поставленных перед нами".

"Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые недавно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций", - написал экс-министр.

Он заявил, что верит в рыночную экономику и развитие институтов, равные правила игры для всех и конкуренцию, минимальное вмешательство государства в экономику.

"Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным)", - добавил экс-глава Минэкономики.

Милованов выразил надежду, что важные реформы не будут свернуты.

Напомним, 4 марта Рада на внеочередном заседание отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, назначила премьером Дениса Шмыгаля и утвердила состав нового Кабмина. Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в правительстве Шмыгаля, в том числе и Тимофей Милованов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также