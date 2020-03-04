В России троих фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" доставили в суд с температурой

К концу заседания всех обвиняемых удалили из зала суда за нарушение регламента.

В Южном окружном военному суде Ростова на-Дону 4 марта прошло 27-е заседание по делу "Хизб ут-Тахрир", на котором продолжился допрос секретного свидетеля, сообщает корреспондент LB.ua.

По словам адвоката Лили Гемеджи, троих фигурантов дела доставили в суд с температурой.

"Сегодня в зал суда доставили троих наших подзащитных с повышенной температурой. У моего подзащитного Сервера Мустафаева температура была около 38 градусов. Он жаловался на головокружение. Также Сейран Салиев третье заседание участвует с температурой. Вчера вечером после заседания у Мемета Билялова в СИЗО температура поднялась почти до сорока", - рассказала Лиля Гемеджи.

Также сторона защиты в очередной раз жалуется на качество сухпайков, выданных фигурантам дела на время участия в судебном заседании.

"Заседание началось около 11:00, соответственно наших подзащитных вывели из камер около 8:00. А закончилось заседание в 20:45. Все это время ребята, некоторые с температурой, находились в суде. В СИЗО им выдали еду - неупакованный кусок хлеба и какую-то консерву, которую конвой у них отобрал, поскольку по инструкции конвоя - они не имеют права допускать в зал суда с консервами. Кроме того, учитывая что ребята больны ОРВИ, при которой показано обильное питье, сегодня они весь день провели без еды, потому что ее им просто не выдали", - добавила адвокат.

Лиля Гемеджи также отмечает, что допрос секретного свидетеля продолжался более четырех часов, что противоречит нормам УПК. А к концу заседания всех обвиняемых удалили из зала суда за нарушение регламента.

"Важный момент: суд сегодня без перерыва около четырех часов допрашивал секретного свидетеля. Без перерывов - это прямо противоречит нормам УПК и является нарушением закона. Кроме того, суд часто снимал вопросы наших подзащитным, и когда они начали высказывать свои возражения, суд начал удалять их из зала суда", - резюмировала Гемеджи.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судах.

Денисова сообщила, что накануне заседания у политзаключенных поднялась температура до 40 градусов и была сильная боль в мышцах, но им сделали жаропонижающие уколы и все равно отправили на суд.