Рада закрыла внеочередное заседание, но в четверг соберется на еще одно

Вопрос о недоверии Рябошапке депутаты рассмотрят на внеочередном заседании вечером 5 марта.

Верховная Рада закрыла внеочередное пленарное заседание.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Внеочередное заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал он.

Следующее заседание состоится 5 марта в 10:00.

До этого парламентарии заслушали отчеты руководителей силовых ведомств.

Спикер Рады Дмитрий Разумков также объявил, что вечером 5 марта парламент соберется для выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

"В связи с требованием 152 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 18:30 5 марта 2020 года", - сказал он.

Как сообщалось, 4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего состава правительства.

Новым премьером парламент назначил Дениса Шмыгаля и утвердил его Кабинет министров.

Новоназначенное правительство приняло присягу и приступило к работе.