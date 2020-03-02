Милованов анонсировал кампанию по детенизации занятости в строительстве

При выявлении незадекларированных работников работодатели будут оштрафованы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал разъяснительную кампанию по детенизации занятости в строительной отрасли, которая продлится до 20 марта.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. В этот раз - в строительстве", – написал Милованов.

По словам министра, на первом этапе, который продлится до 20 марта, будет происходить информирование работодателей. Второй этап - инспекционный, при выявлении инспекторами незадекларированных работников работодатели будут оштрафованы.

Милованов подчеркнул, что строительство - одна из самых рисковых по травмированию сфер: в 2019 году около 15% смертельных травм произошло именно в строительной сфере.

Министр также сообщил, что ранее подобная кампания состоялась в сфере торговли товарами и услугами, по завершению которой было оформлено более 123 тыс. людей, отметил министр.

"Продолжим работу в течение 2020 года в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности", – добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по всей Украине уже стартовал проект "Большая стройка". Строительные работы начались более чем на 300 объектах одновременно.