Фото: Александр Рудоманов

В селе Веселый Подол (Семеновский район Полтавской области) до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua, побывавший в селе.

Согласно имеющейся информации, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно разрушается, а на самом Ленине видно две дыры.

Фото: Александр Рудоманов

Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.

Руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков в комментарии LB.ua рассказал, что ему еще в январе пообещали демонтировать памятник. "Но я понимаю, что без давления на местную власть, это может никогда не произойти", - рассказал он.

Напомним, весной 2015 вступил в силу закон, который обязывает местные органы власти демонтировать памятники лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР) , других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

В феврале 2018 года директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По его словам, в стране были демонтированы около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.