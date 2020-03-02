В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Первые три случая заражения коронавирусом подтверждены в Чехии
Первые три случая заражения коронавирусом подтверждены в Чехии
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
ГлавнаяПолитика

​Богдан возобновил адвокатскую лицензию

Бывший глава Офиса президента решил вернуться в адвокатуру.

Фото: Анна Стешенко

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 25 февраля возобновил свою адвокатскую лицензию.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра адвокатов Украины.

В нем говорится, что право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено с 25 февраля 2020 года на основании заявления Богдана.

Фото: erau.unba.org.ua

Напомним, что 20 мая 2019 года состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. На следующий день он начал формировать свою команду, один из первых кадровых указов касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана.

До назначения в Администрацию (позже - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. 22 мая он временно прекратил юридическую практику.

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой ОП стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также