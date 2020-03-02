​Богдан возобновил адвокатскую лицензию

Фото: Анна Стешенко

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 25 февраля возобновил свою адвокатскую лицензию.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра адвокатов Украины.

В нем говорится, что право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено с 25 февраля 2020 года на основании заявления Богдана.

Фото: erau.unba.org.ua

Напомним, что 20 мая 2019 года состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. На следующий день он начал формировать свою команду, один из первых кадровых указов касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана.

До назначения в Администрацию (позже - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. 22 мая он временно прекратил юридическую практику.

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой ОП стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.