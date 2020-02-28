Прокуратура выдвинула подозрение в массовых беспорядках 56 участникам конфликта на рынке "Барабашово" в Харькове

Установлены личности и других участников драки. Полиция выясняет их местонахождение.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 сообщено о подозрении 56 лицам, причастным к беспорядкам на рынке "Барабашово" 27 февраля.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"56 лицам-участникам конфликта на "Барабашово" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины", - говорится в сообщении.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 55 подозреваемых направлены в Киевский райсуд Харькова. Ходатайство в отношении еще одного подозреваемого - на стадии подготовки.

У подозреваемых были изъяты 7 травматических пистолетов Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 РМ и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивых и газовых баллончиков, пиротехника, а также автомобиль.

По информации прокуратуры, правоохранители установили и других участников драки. Сейчас полиция выясняет их местонахождение.

Напомним, 27 февраля возле рынка "Барабашово" произошли столкновения из-за строительства дороги, в которых участвовали около 100 человек.