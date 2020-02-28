Генпрокурор Руслан Рябошапка выдал постановление о передаче дела о закупке бронежилетов Национальному антикоррупционному бюро. Об этом говорится в письме директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой к генпрокурору, опубликованном ею в Facebook.

Фото: с фейсбука Ирина Венедиктовой

В письме от 27 февраля говорится о том, что Госбюро расследований получило копию постановления от 21 февраля о поручении расследования этого дела НАБУ.

Вместе с тем, Венедиктова отметила, что уголовное производство нужно переквалифицировать: с ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которые повлекли тяжелые последствия) на ч.4 ст 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса.

"Расследование указанных преступлений относится к подследственности ГБР. В связи с этим, прошу рассмотреть вопрос об изменении квалификации уголовного правонарушения... и определить орган досудебного расследования Территориальное управление ГБР в городе Киеве или Центральный аппарат ГБР", - говорится в письме.