У двух подозреваемых по делу о закупке бронежилетов истек срок меры пресечения

У двух подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Министерством обороны – начальника отдела разработки вещественного имущества Василия Саковца и начальника управления контроля качества Михаила Каморянского - закончилась мера пресечения. Об этом LB.ua сообщил их адвокат Георгий Тигишвили.

По словам адвоката, срок действия меры пресечения Каморянского и Саковца в виде ночного ареста истек 21 апреля. И прокуратура не ходатайствовала в суд для его продления.

«Новых доказательств по делу нет. Ни Каморянского, ни Саковца не допрашивали с момента избрания им меры пресечения», - отметил он.

Адвокат также напомнил, что 5 мая заканчивается срок досудебного расследования.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны были арестованы с возможностью выйти под залог в 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец. 26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене. Марченко, Капинус и Евтушенко - еще и ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

11 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест Сергея Почтаренко. А 12 декабря - Михаила Каморянского. Позже из СИЗО вышел и Марченко. За него внесли залог.

2 января Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для Каморянского, Почтаренко и Саковца.

В начале февраля Каморянскому суд смягчил меру пресечения с круглосуточного ареста на ночной, а Саковцу избрал ту же меру пресечения - также ночной арест. После этого суд еще раз продлевал меру пресечения до 21 апреля.