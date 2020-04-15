Жену экс-главы МИД Кожары отпустили под личное обязательство

Шевченковский районный суд города Киева отпустил супругу бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марину Козерод под личное обязательство.

Об этом сообщил адвокат Козерод Илья Серафимов, передает Громадське.

По словам адвоката, его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.

Напомним, 10 апреля Марине Козерод сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле об убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве.

10 апреля жене экс-главы МИД Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний.