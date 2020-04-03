Верховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Их осудили на 10 лет.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила в силе приговор Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных за ДТП с шестью погибшими в Харькове. Решение суда огласил председательствующий судья Николай Ковтунович.

Заседание суда транслировалось онлайн. По видеосвязи в заседании принимал участие Дронов, а также потерпевшие по делу.

Суд оставил решения Киевского районного суда Харькова и Харьковского апелляционного суда без изменений.

Адвокат Зайцевой, в частности, просил отменить приговор и закрыть уголовное производство, адвокат Дронова просил отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение, поскольку суды предыдущих инстанций не учли степень вины Зайцевой и Дронова в последствиях ДТП.

Потерпевшие выступали против кассационный требований Зайцевой и Дронова.

Решение Кассационного Суда обжалованию не подлежит.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шестеро человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля 2019 суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн гривен компенсации семьям жертв ДТП.

Зайцева отбывает наказание в "Покровском исправительном центре № 79" в Днепропетровской области. Дронов - в "Крюковской исправительной колонии № 29" в Полтавской области. Они находятся под арестом с октября-ноября 2017 года.