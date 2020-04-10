Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
ГлавнаяПраво

Жене экс-министра иностранных дел Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний

Женщина заявила, что не ее муж, а она непредумышленно убила человека. 

Жене экс-министра иностранных дел Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний
Фото: npu.gov.ua

Жене экс-министра иностранных дел Леонида Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний. Женщина, пытаясь прикрыть своего супруга, в суде заявила, что подозреваемый не убивал своего товарища, экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого, а это непредумышленно сделала она. 

Полицейские установили, что женщина соврала, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. За дачу ложных показаний ей грозит до 5 лет лишения воли.

"К следователям с письменным заявлением обратилась жена подозреваемого с сообщением о том, что именно она виновна в смерти их гостя. Женщина ввела в заблуждение следствие, сообщив неправдивый механизм получения смертельных телесных повреждений погибшим для того, чтобы ее муж избежал уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Она солгала на суде, заявив, что пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и попыталась отобрать оружие, во время борьбы прозвучал выстрел и гость упал на пол. Экс-министра, по ее словам, в этот момент в комнате не было.

Полиция получила стенгораму выступления женщины в суде, проанализировала ее  и нашла ряд несоответствий с материалами производства. Чтобы проверить показания жены министра, был проведен следственный эксперимент. Эксперты сделали вывод, что женщина не знала всех обстоятельств события, значит непричастна к убийству.

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые. 

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также