Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Венедиктова завела дело на Порошенко
Венедиктова завела дело на Порошенко
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинцев, удерживаемых Россией в тюрьмах

Им не предоставляют лечения и отказывают в осмотрах врачами. 

Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинцев, удерживаемых Россией в тюрьмах
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинцев, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах на своей территории и в Крыму.

У Владимира Дудки не проходит сыпь на теле, поскольку его не осмотрели медики, не взяли анализы и не предоставили лечения. Кроме этого, он жалуется на повышенное артериальное давление, сообщила Денисова в Facebook.

Дудка и Алексей Бессарабов обвинялись Россией в подготовке диверсий и были приговорены к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима. 

Владимир Якименко (активист "Автомайдана") с температурой 39 и сухим кашлем 8 апреля был помещен в ШИЗО. Рустем Сейтмеметов (дело "Хизб ут-Тахрир") помещен в камеру с непригодными условиями - он спит без постельного белья на металлической кровати. Из-за этого у арестанта обострились проблемы с сердцем и дыханием, появилась боль в спине.

Аналогичные условия содержания у незаконно осужденных Ризы и Энвера Омеровых и Рустема Исмаилова ("Хизб ут-Тахрир"). Омеров нуждается в хирургическом вмешательстве. 

"Обращаюсь к международному сообществу максимально усилить давление на РФ, чтобы прекратить издевательства над пленными гражданами Украины и как можно скорее их освободить", - призвала Денисова.

Напомним, Денисова также сообщала, что российские правоохранители угрожают незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову убийством.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также