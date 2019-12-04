Денисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в российской тюрьме

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к осужденному в России активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко применяют физическое насилие в колонии и отказывают в оказании медпомощи.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области. У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику", - написала Денисова.

По ее словам, Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования. Кроме того, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

Якименко не обеспечен одеждой по сезону и обувью по размеру, что привело к травмам ног. Омбудсмен также рассказала, что жена Якименко передавала ему посылку с теплыми вещами и лекарствами, но в колонии ее не приняли.

В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой как можно быстрее помочь проведению полного медобследования Якименко и по его результатам оказать соответствующую медпомощь. Также она призвала советника-посланника временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покатило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующую консульско-правовую помощь.

Напомним, Владимир Якименко работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с аннексированным Россией Крымом. В России его приговорили к 15,5 годам лишения свободы за якобы перевозку наркотиков.