Печерский суд разрешил ГБР изъять у НАБУ документы относительно хищений в оборонном секторе

Это копии документов о въезде и выезде транспорта на территорию "Киевского бронетанкового завода".

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять у Национального антикоррупционного бюро документы, касающиеся расследования хищений в оборонной сфере Украины.

Среди прочего, суд позволил изъять копии документов и въезде о выезде транспорта на территорию "Киевского бронетанкового завода", пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о журналах учета транспорта, который проходил через КПВВ завода. Отмечается, что представитель НАБУ был против удовлетворения ходатайств ГБР.

Напомним, в июне 2019 стало известно, что ГП "Киевский бронетанковый завод" купило собственные запчасти за 9,14 млн грн.

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП в присвоении средств через соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам.