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Печерский суд разрешил ГБР изъять у НАБУ документы относительно хищений в оборонном секторе

Это копии документов о въезде и выезде транспорта на территорию "Киевского бронетанкового завода". 

Печерский суд разрешил ГБР изъять у НАБУ документы относительно хищений в оборонном секторе
Фото: РБК

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять у Национального антикоррупционного бюро документы, касающиеся расследования хищений в оборонной сфере Украины. 

Среди прочего, суд позволил изъять копии документов и въезде о выезде транспорта на территорию "Киевского бронетанкового завода", пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о журналах учета транспорта, который проходил через КПВВ завода. Отмечается, что представитель НАБУ был против удовлетворения ходатайств ГБР.

Напомним, в июне 2019 стало известно, что ГП "Киевский бронетанковый завод" купило собственные запчасти за 9,14 млн грн. 

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП в присвоении средств через соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам.

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Источник: "Українські новини"
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