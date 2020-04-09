Совет церквей предложил властям план проведения служб на Пасху

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил премьер-министру и МВД предложения по организации богослужений на время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

Религиозные деятели напомнили на то, что согласно постановлению правительства, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, включая религиозные. При этом в разъяснении Кабмина говорится о том, что работа церквей не запрещается.

"Однако на местах представители местных властей по-разному толкуют карантин, иногда требуя полного закрытия храмов, что является нарушением статьи 35 Конституции Украины", - объяснили в Совете церквей.

В связи с этим Совет церквей предлагает установить такой порядок организации богослужений на время карантина: богослужения и религиозные обряды не запрещены и могут проводиться при условии соблюдения ограничения по их массовости (то есть разрешается находиться в храме или другом помещении религиозной организации до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 м. кв.).

Также предлагается, чтобы священнослужители и лица, задействованные в организации богослужений и их видеотрансляции, имели право свободного перемещения и пользования общественным транспортом. При этом подтверждать служебную цель своего передвижения такие лица смогут сопроводительным письмом на бланке религиозной организации или служебным удостоверением.

Кроме этого, Совет церквей обратил внимание правительства на необходимость продолжения распространения бесплатной еды и продуктов среди людей без определенного места жительства и адресной помощи одиноким и малообеспеченным лицам.

По убеждению религиозных деятелей, более четкая и сбалансированная регламентация ограничений религиозной деятельности во время карантина поможет избежать хаоса, массового недовольства верующих и скопления людей, нуждающихся в пастырской опеке и удовлетворении их религиозных потребностей, особенно в период религиозных праздников.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

По состоянию на февраль 2019 года в состав Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций входят 16 церквей и религиозных организаций и одна межцерковная организация, среди которых православные, греко-и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения.