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Топ-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривен

Предприятия потребляли газ бесплатно, а долги перенаправляли на счета жителей области. 

Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы растраты государственного природного газа на миллиарды гривен.

Некоторые промышленные предприятия Донецкой области с 2017 года потребляли государственный газ бесплатно. При этом руководство "Донецкоблгаза" "перебрасывало" долги за использованные энергоресурсы на счета жителей области, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Таким образом формировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме более 1,7 млрд гривен. Для осуществления схемы организаторы разработали и внедрили в производственную деятельность ПАО программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности", - говорится в сообщении.

В результате обысков изъяли вещи и документы, которые подтверждают противоправную деятельность топ-менеджмента. Решается вопрос о сообщении подозрений по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения руководителям "Донецкоблгаза".

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в феврале 2018 на тот момент глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил компанию "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа через готовый газопровод жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.

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