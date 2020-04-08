Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев

Сумма штрафа может увеличиться до 6 тысяч гривен.

Кабинет министров на заседании в среду поддержал законопроект, который в несколько раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

"Выжигание растительности и ее остатков остается одной из наиболее актуальных экологических проблем для окружающей среды и здоровья человека. Сжигание сухостоя загрязняет воздух, а разведенные наобум костры приводят к неконтролируемым масштабным пожарам и значительным убыткам. В связи с этим мы инициировали вопрос о разработке законопроекта об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности", - заявил министр Денис Малюська.

Ответственность за самовольное выжигание растительности или ее остатков в Украине прописано в ст. 77-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а министерство предлагает повысить его до 850-6120 гривен (50-360 минимумов). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда будет предусмотрен штраф до 17000 гривен (1000 минимумов).

Для должностных лиц штрафы будут еще выше.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 77-1 КУоАП. При этом должностные лица, уполномоченные исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.