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Кабмин заявил о создании Совета по вопросам экономического развития

Он будет заниматься перезапуском экономики и выводом Украины из коронакризиса. 

Кабмин заявил о создании Совета по вопросам экономического развития
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров сообщил о создании Совета экономического развития, который будет заниматься рестартом экономики. Его главой будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также в состав входят академики, профессора, международные эксперты, сообщил Шмыгаль на заседании Кабмина 8 апреля. Задача совета - наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития. 

"Под составом этого совета формируется аналитическая платформа и дискуссионная платформа, куда войдут и народные депутаты, и эксперты, и все желающие, кто хочет и может присоединиться к формированию стратегии выхода Украины из коронакризиса и стратегии дальнейшего развития Украины", - уточнил Шмыгаль. 

Предварительная стратегия уже создана, ее представят в ближайшие дни. 

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах "перезапустить экономику" в мае.

Отмечалось, что страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца. 

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