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В квитанциях за горячую воду и тепло появился новый платеж

Придется отдельно платить за обслуживание счетчиков.

В квитанциях за горячую воду и тепло появился новый платеж
Фото: vesti-ukr.com

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило киевлян, что в счетах на оплату жилкомуслуг за март появился новый платеж - за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Средний размер платежа составит 30 гривен за квартал. Он зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживание (осмотр, опломбирование, периодическая поверка, ремонт), количества квартир в доме.

"Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», была исключена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно. Это нововведение внедрено во всех городах Украины законом «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» от 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета с тарифа", - сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что закон был разработан с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27 / ЕС об энергетической эффективности. Это выполнения взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

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