Нагодуємо всіх

На цьому тлі лунають заклики заборонити експорт з України зернових. Мовляв, це стратегічний товар, і якщо його вивозити – не вистачить самим українцям. Чи вдасться держава до такого кроку?

Світ закриває кордони. Не лише для людей, а й для бізнесу. Країни забороняють експортувати ліки, товари медичного призначення, деякі продукти харчування .

Фото: www.rionegro.com.ar

Щоб відповісти на це запитання, треба проаналізувати поточну ситуацію на агроринку України. Адже ринок зернових знаходиться під постійним контролем: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснює постійний моніторинг обсягу їхнього експорту. Ну а зараз він здійснюється у посиленому режимі для забезпечення продовольчої безпеки у державі у зв’язку із пандемією COVID-19.

Наведу деякі цифри по балансу пшениці поточного маркетингового року, який триває з липня 2019 по червень 2020. Україна виробляє 28,3 млн т, споживає близько 8 млн т. Станом на 1 квітня 2020 року ми експортували 17,7 млн т пшениці. Тому до кінця червня маємо в запасі близько 2,5 млн т пшениці для експорту.

Мінекономіки підписало меморандум з асоціаціями експортерів, що представляють 99% операторів ринку, про те, що річний експорт пшениці не перевищить 20,2 млн т до кінця червня.

Восени 2019 року посіяно 6,4 млн га озимої пшениці. 90% посівів знаходяться в задовільному стані. За попередніми оцінками, цього року буде зібрано близько 23 млн т пшениці при внутрішній потребі 8 млн т.

Аналогічна ситуація і щодо інших зернових. Наприклад, кукурудза. На внутрішньому ринку на 1 квітня доступно 8,5 млн т кукурудзи при потребі у внутрішньому споживанні до кінця поточного маркетингового року 1,8 млн т, та необхідності в перехідних залишках 1 млн т. Як результат – 5,7 млн т доступно для експорту протягом квітня-червня 2020 року. Те ж саме – по ячменю: для експорту в квітні-червні доступно 0,7 млн т.

Які висновки слід зробити з цієї інформації?

По-перше, продовольчій безпеці України ніщо не загрожує.

По-друге, підстав для обмеження експорту зернових немає.

По-третє, незважаючи на два попередні пункти, Мінекономіки разом із Державною митною службою посилили моніторинг експорту та готові у разі необхідності вжити відповідні заходи.

До речі, наведені цифри відповідають на ще одне нагальне запитання: «чи буде завтра долар по 50». Як відомо, Україна є одним із основних світових експортерів пшениці, кукурудзи, ячменю та сої. Аграрний сектор формує до 40% валютної виручки країни. Тому безперебійний експорт зернових – один із факторів стабілізації фінансового сектору.

Також нагадаю, що Мінекономіки постійно проводить моніторинг як цін, так і фізичної наявності продуктів на полицях магазинів у кожній області та їхніх запасів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністерству посилити такий моніторинг для продуктів соціального значення.

Тож не піддавайтеся паніці і будьте здорові.