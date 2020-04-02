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Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020

Минэкономразвития призвало украинских аграриев увеличивать посевные площади под гречихой.

Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров ввел квотирование на экспортгречки до 1 июля 2020 года.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году"", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития пояснили, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. Отмечается, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", - заверили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

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