Премьер разослал депутатам черновой вариант секвестра бюджета без обсуждения, - Уманский

Проект секвестра бюджета не обсуждался членами Кабинета министров и в черновом варианте был разослан депутатам. Об этом рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua.

"Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Говорю, а теперь давайте пройдемся, что критично, что – нет. После – выносим на Кабмин и с каждым министром обсуждаем и будем принимать решение что так, что не так. Но премьер берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал", - рассказал экс-министр.

Кабинет министров, по его словам, не обсуждал секвестирование бюджета.

"Вынужденно, я подписываю эти бумаги и засылаю их на Кабмин. Но правительство не заседает, собирается два раза согласительный совет ВР, собирается бюджетный комитет – все, кроме Кабмина, обсуждают бюджет. И никто из министров не спросил, а что, собственно, происходит? Почему без решения Кабмина премьер согласовывает с депутатами какие-то цифры? Для понимания: все, когда смотрят бюджет, видят просто много циферок. А в Минфине каждая отдельная циферка – это трехмерная матрица. Как можно было что-то обсуждать без Минфина, вносить какие-то непонятные изменения? На каком основании?" - резюмировал экс-министр.

Напомним, 29 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год". В обновленном тексте поправок Кабмин предложил ВР увеличить дефицит годового бюджета в 3 раза - с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен. Предполагается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен. 30 марта Рада провалила голосование.