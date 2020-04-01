Грошові перекази мігрантів як фактор прискорення та гальмування економіки України

У 2019 році українці отримали 12,9 млрд дол. США доходів від оплати праці за кордоном. При цьому грошові перекази трудових мігрантів в Україну становили 9 млрд дол. США. Починаючи з 2014 року значення оплати праці в складі поточних операцій платіжного балансу постійно зростало (див. рисунок).

Джерело: складено автором за даними НБУ. Рис. Компоненти поточного рахунку платіжного балансу (включаючи оплату праці) в 2013-2019 рр.

Грошові перекази мігрантів до 2020 р. були одним із факторів пожвавлення економічної діяльності в країні, хоча темпи зростання ВВП і були далекими від бажаних.

Численні дослідження, які проводили вчені різних країн, показали, що масштабне надходження грошових переказів позитивно впливає на розвиток економіки і рівень життя населення, а основними каналами такого впливу є:

* нарощування споживання продовольчих товарів, одягу і придбання житла, що збільшує обсяги виробництва у відповідних секторах економіки, і за мультиплікаційними ефектами поширюється на інші сектори;

* підвищення якості людського капіталу і зростання продуктивності праці, внаслідок придбання додаткових освітніх і медичних послуг;

* збільшення обсягу заощаджень та інвестицій в економіці (внаслідок накопичення додаткових коштів домогосподарствами-реципієнтами переказів) та спрямування переказів на розвиток малого бізнесу.

Такі ефекти були підтверджені у працях С. Мім і М. Алі, С. Нсіа і Б. Фаїсса, Д. Дріді, М. Барі, А. Курей, С. Гупта, К. Патілло та ін.

На жаль, описана в Україні ситуація змінюється на протилежну в 2020 році. Згідно з моїми оцінками, суми грошових переказів мігрантів у поточному році можуть зменшитися на 25-40%. Конкретні цифри будуть залежати від тривалості карантину в різних країнах і повторення епідемії COVID-19 восени.

А тому рушійними силами економічного спаду в 2020 р. стануть:

* обмежувальні заходи, вжиті українською владою для блокування поширення епідемії;

* деструктивний вплив зовнішніх шоків на економіку Україну за торгівельним і фінансовим каналами;

* скорочення надходжень від трудових мігрантів та їх вторинний гальмуючий вплив на темпи внутрішнього споживання та інвестування.

Тобто картина вимальовується досить сумна. Але є надія, що в такій ситуації українська влада і більшість громадян усвідомлять, що «рятівним колом» для економіки України багато років були не міфічні іноземні інвестори чи МВФ, який кредитує рівно на стільки, скільки вимагається для погашення поточних боргів. А основною опорою економіки України є її працівники - активні, адаптивні та конкурентоспроможні, які під тиском внутрішніх обставин поки що змушені працювати на закордонних роботодавців.