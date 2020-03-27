ОЭСР: каждый месяц карантина будет отнимать 2% роста ВВП

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитала, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет отнимать 2 процентных пункта роста ВВП.

Об этом говорится в материалах, подготовленных организацией к виртуальному саммиту "большой двадцатки" (G20).

По оценкам ОЭСР, сдерживающие меры напрямую повлияют на сектора экономики, составляющие до одной трети ВВП. Для туристического сектора одного карантин грозит сокращением на 70%.

Организация считает неизбежной рецессию во многих странах, но признает, что сдерживать пандемию необходимо.

"Сегодняшние высокие расходы на меры здравоохранения необходимы, чтобы избежать гораздо более трагических последствий и еще худшего воздействия на нашу экономику завтра. Миллионы смертей и разрушенные системы здравоохранения уничтожат нас в финансовом отношении и как общество, поэтому замедление этой эпидемии и сохранение человеческих жизней должно стать главной задачей правительств", - заявил генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

Напомним, что в Офисе президента заявили, что падение ВВП Украины на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием.

Организация экономического сотрудничества и развития - международная организация, объединяющая наиболее экономически развитых стран мира - большинство государств Европейского Союза, США, Австралию, Корею, Японию и другие. Штаб-квартира расположена в Париже (Франция).

Договор о ОЭСР был подписан 14 декабря 1960 в Париже, вступил в действие 30 сентября 1961. Договор заключен с целью координации экономической политики стран-членов ОЭСР и оказания помощи развивающимся странам. ОЭСР также активно сотрудничает с государствами мира, которые не являются членами организации, в рамках специализированных программ, международных мероприятий и т.п.