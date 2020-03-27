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Начальник полиции Киева заразился коронавирусом

Ему 47 лет.

Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
Фото: npu.gov.ua

Заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заразился коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен заместителю главы Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко", - написал Геращенко в фейсбуке.

Состояние Крищенко удовлетворительное, что позволяет ему выполнять обязанности дистанционно.

По словам Геращенко, Крищенко и члены его семьи в последнее время за границу не выезжали.

Андрею Крищенко 47 лет, он возглавляет столичную полицию с конца 2015 года.

Он стал широко известен в апреле 2014 года, когда, будучи руководителем горловской милиции, оборонял город и управление милиции от российских боевиков.

В июне 2014 года за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, был награжден орденом "За мужество".

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