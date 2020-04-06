Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину

Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили авиакомпании Ryanair право на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.

Как сообщает Avianews, разрешение является временным, выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года.

Лоукостер получил возможность летать:

в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании,

в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи,

во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи,

в Харьков из Бергамо.

Ryanair смог получить разрешение на полеты из Италии в Украину после банкротства итальянского лоу-коста Ernest Airlines. Ранее руководство Ryanair жаловалось на то, что итальянские власти предоставляют права на полеты небольшому авиаперевозчику, имея в виду Ernest Airlines.

"В Италии мы летаем из Милана и Пизы. Но правительство Италии предоставило определенные преимущества авиакомпании, у которой всего два рейса. Мы подали иск в суд и выиграли дело, поэтому, возможно, мы тоже будем летать из Италии в Украину", - говорил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен.

На данный момент неизвестно, успеет ли Ryanair открыть рейсы до истечения срока действия временного разрешения.

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения значительных ограничений на полеты разными государствами Европы Ryanair не будет летать в апреле и мае.