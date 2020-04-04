МВФ ожидает принятия "антиколомойского" закона и внесения изменений в госбюджет

Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной Радой "антиколомойского" закона о банках и внесения изменений в госбюджет. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, передает РБК-Украина.

"МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательнего принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - говорится в заявлении.

В то же время МВФ призывает власти продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

Напомним, 31 марта Рада приняла в первом чтении законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам. Его также называют "антиколомойским" законом, так как его принятие запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

30 марта за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год не хватило голосов. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева назвала два условия для выделения денег Украине. Это принятие закон о невозврате банков бывшим владельцам и проголосовать за рынок земли. При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

2 апреля Зеленский выразил уверенность, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели".