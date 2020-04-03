Як протидіяти та подолати COVID-19 ? Для цього весь світ намагається визначити його клінічні і вірусологічні характеристики і пов'язаних з ним захворювань. Як протидіяти так званим «скруткам» з ПДВ? Бажано зробити так само, як з вірусом – принаймі спробувати нормативно визначити їх характеристики. На жаль, через гіпермінливість складу Уряду на це ніколи немає ані часу, ані бажання.

В інтерв’ю попереднього міністра фінансів прозвучало - 5 млрд ПДВ начебто щомісячних втрат від «скруток», які не бачить керівництво ДПС і яке він за це намагався звільнити. Не перевірити ефективність підзаконних нормативних документів, якими керується ДПС, в цій так званій боротьбі, а саме терміново звільнити. Який сенс у звільненні, якщо нормативна протидія не визначена, і будь-хто далі продовжить «споглядати» за витоком ПДВ. Навіть якщо якесь НАБУ візметься, немає правових бар'єрів - немає відповідальності.

Автора зв’язують з ДПС непрості стосунки навколо постанови 117, але я за правову відповідальність, і досі наполягаю на службовому розслідуванні персональної дворічної саме нормативної бездіяльності Мінфіну та ДПС, що спричинило і порушення прав реальних платників і повну недієздатність зі «скрутками».

Тіньова економіка у нас є невід’ємною складовою офіційної економіки, саме тому, що профільне міністерство не видало жодного нормального нормативного документа про встановлення ознак «тіньової» діяльності. Всі постанови КМУ та накази Мінфіну по СМКОР мають єдину головну схожість – дискреція для ДПС у визначені платника ПДВ «ризиковим», читай «скрутчиком». Відповідно дії ДПС та недобитої податкової міліції відбуваються адекватно ситуації, що в Мінфіні написали (погодили) з тим і працюють.

Написали – наявність податкової інформації, значить будь-що можна підкладати під прийняття такого рішення про ризиковість. У цих умовах будь-які цифри (5 млрд грн ПДВ) – це лише інформаційний ПДВ-вірус «ZRADA-20».

Новий міністр фінансів повідомив, що прагне посилити фіскальний каркас. Фіскальність – це м’язи, які нарощуються за рахунок вживлення позитивних елементів в тіло економіки, а каркас має бути тільки правовий, саме тоді він має право називатись каркасом.

Скручуємось далі донизу.