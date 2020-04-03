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Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд на Кипре

Бывших владельцев банка подозревают в мошенничестве.

Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд на Кипре
Фото: superstas.com

Приватбанк подал иск на Кипре против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Приватбанк недавно подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 млрд долларов в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited", – говорится в нем.

Вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов.

Иск банка касается двух серий транзакций, которые, как утверждает банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков и предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и / или контролировались Коломойским и Боголюбовым, по кредитным договорам, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен.

Такие транзакции включали схему, по которой 2,34 млрд долларов были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн долларов в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является частью требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долларов.

Банк рассчитывает на получение возмещения от своих бывших владельцев в полном объеме в связи с понесенным им убытком в период, когда банк находился под их владением и контролем, и нацелен добиться правосудия как для банка, так и для украинских налогоплательщиков.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

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Источник: "Українські новини"
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