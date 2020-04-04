В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке
Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
ГлавнаяМир

Дизайнер элитной обуви Серджио Росси скончался от коронавируса

Ему было 84 года.

Дизайнер элитной обуви Серджио Росси скончался от коронавируса
Серджио Росси
Фото: corriereromagna.it

Из-за коронавирусной болезни COVID-19 умер итальянский дизайнер Серджио Росси.

Основателю обувной марки Sergio Rossi было 84 года, пишет Vogue.

"Несколько дней назад синьор Росси попал в больницу городка Чезена, в котором жил, но врачи не смогли его спасти. Причем сам Росси был активно включен в борьбу с пандемией в своей родной стране – перечислял в благотворительные фонды средства от онлайн-продаж, а также 100 тысяч евро отдельно от этого передал в начале марта в больницы", - говорится в сообщении.

Серджио Росси родился в 1935 году в Сан-Мауро-Пасколи, итальянской провинции Эмилия-Романья, которая является одним из центров обувной индустрии Италии.

В 1951 году основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering. В настоящий момент его генеральным директором является Риккардо Шиутто (Riccardo Sciutto). Как пишет Vogue, уже в 1960-х годах марка Sergio Rossi начала ассоциироваться у потребителей с итальянским качеством и классическим женственным дизайном.

Напомним, в конце марта от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза.

21 марта от коронавирусной инфекции умер бывший президент футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Лоренсо Санс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также