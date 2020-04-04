Дизайнер элитной обуви Серджио Росси скончался от коронавируса

Из-за коронавирусной болезни COVID-19 умер итальянский дизайнер Серджио Росси.

Основателю обувной марки Sergio Rossi было 84 года, пишет Vogue.

"Несколько дней назад синьор Росси попал в больницу городка Чезена, в котором жил, но врачи не смогли его спасти. Причем сам Росси был активно включен в борьбу с пандемией в своей родной стране – перечислял в благотворительные фонды средства от онлайн-продаж, а также 100 тысяч евро отдельно от этого передал в начале марта в больницы", - говорится в сообщении.

Серджио Росси родился в 1935 году в Сан-Мауро-Пасколи, итальянской провинции Эмилия-Романья, которая является одним из центров обувной индустрии Италии.

В 1951 году основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering. В настоящий момент его генеральным директором является Риккардо Шиутто (Riccardo Sciutto). Как пишет Vogue, уже в 1960-х годах марка Sergio Rossi начала ассоциироваться у потребителей с итальянским качеством и классическим женственным дизайном.

Напомним, в конце марта от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза.