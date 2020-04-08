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Институт Горшенина проведет онлайн-интервью с Олегом Устенко на тему влияния эпидемии коронавируса на экономику Украины

В трансляции можно задавать вопросы гостю.

Институт Горшенина проведет онлайн-интервью с Олегом Устенко на тему влияния эпидемии коронавируса на экономику Украины
Олег Устенко
Фото: Макс Левин

9 апреля 2020 в 13:00 Институт Горшенина, при поддержке Интернет-портала LB.ua, проводит онлайн-интервью с Олегом Устенко, советником Президента Украины, экономистом, членом наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Тема: «Мировой экономический кризис. Последствия для Украины»

В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос Олегу Устенко. Ссылка на прямую трансляцию интервью на youtube будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

- Анализ коронавирусной инфекции и карантина из-за ее распространение на экономику Украины.

- Имеет ли государство план преодоления кризиса?

- Как Украине строить отношения с МВФ?

- Курс гривны и политика НБУ в кризисных условиях.

- Какие глобальных изменений испытывает мировая экономика после этого кризиса?

Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

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