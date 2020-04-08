Институт Горшенина проведет онлайн-интервью с Олегом Устенко на тему влияния эпидемии коронавируса на экономику Украины

9 апреля 2020 в 13:00 Институт Горшенина, при поддержке Интернет-портала LB.ua, проводит онлайн-интервью с Олегом Устенко, советником Президента Украины, экономистом, членом наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Тема: «Мировой экономический кризис. Последствия для Украины»
В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос Олегу Устенко. Ссылка на прямую трансляцию интервью на youtube будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Анализ коронавирусной инфекции и карантина из-за ее распространение на экономику Украины.
- Имеет ли государство план преодоления кризиса?
- Как Украине строить отношения с МВФ?
- Курс гривны и политика НБУ в кризисных условиях.
- Какие глобальных изменений испытывает мировая экономика после этого кризиса?
Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина