В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом (обновлено)

Администрация больницы приняла решение перевести больных в другой корпус.

В Киеве проверяют сообщение о минировании Александровской клинической больницы, где лечат больных с коронавирусом.

"Киев Оперативный" сообщил, что вечером 8 апреля в полицию поступило сообщение о заминировании 10-го корпуса Александровской больницы.

"По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 3:00 произойдет взрыв", - говорится в сообщении.

Полиция выехала проверять информацию.

Обновление. В полиции Киева подтвердили, что информация о заминировании больницы на столичном Печерске проверяется.

Сообщается, что в 21:40 8 апреля в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов лечебного учреждения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативная группа.

Отмечается, что в корпусе, о заминировании которого сообщил неизвестный, расположено кардиологическое отделение. Администрация больницы приняла решение на время проверки перевести больных в другой корпус.

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события. Полицейские устанавливают мужчину, который сообщил о закладке взрывчатки", - сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Как известно, в 10-м корпусе Александровской больницы лежат пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы и инфарктами.

6 апреля в Александровской больнице Киева умер первый пациент с COVID-19 - сотрудник предприятия "Укроборонпрома".

Мэр столицы Виталий Кличко в среду заявил, что в Киеве коронавирусом заразились уже почти 300 человек.

По официальным данным Центра общественного здоровья количество заболевших в Киеве - 256 человек. Пять случаев привели к летальному исходу.